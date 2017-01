Freiburg Brand in Zahnklinik - 6 Menschen erleiden Rauchvergiftung

Freiburg.

Bei einem Brand in einer Zahnklinik in Freiburg haben fünf Patienten und eine Mitarbeiterin eine Rauchvergiftung erlitten. Das Feuer sei am Mittwochabend aus bislang ungeklärter Ursache in einem Patientenzimmer im vierten Obergeschoss der Klinik ausgebrochen, teilte die Polizei mit am Donnerstag. Die automatische Brandmeldeanlage der Universitätsklinik hatte nach einer Rauchentwicklung Alarm geschlagen.