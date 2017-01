Freiburg Erzbischof Burger: Gesellschaft braucht engagierte Bürger

Freiburg.

Der Freiburger Erzbischof Stephan Burger sieht in der gesellschaftlichen Beteiligung möglichst vieler Bürger ein Mittel gegen Demokratiemüdigkeit. Ein funktionierender Sozialstaat und die Gesellschaft lebten vom Engagement der Menschen, sagte Burger beim Neujahrsempfang seiner Diözese am Dienstag in Freiburg. Das sei wichtig, um Existenzängste zu nehmen und Benachteiligte einzubinden. In Zeiten negativer Schlagzeilen entstehe bei vielen ein Gefühl der Ohnmacht und Verunsicherung. Gleichzeitig wachse die Gefahr des Populismus. Dem müsse entgegengewirkt werden.