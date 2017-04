Freiburg Freiburger Erzbischof warnt vor Stimmungsmache im Wahlkampf

Freiburg.

Der Freiburger Erzbischof Stephan Burger hat Politiker und Parteien im bevorstehenden Bundestagswahlkampf zu Sachlichkeit und Fairness aufgerufen. "Unsere Welt ist viel zu komplex, um sie in schwarz-weiß, gut-böse oder rechts-links einzuteilen", sagte Burger in Freiburg der Deutschen Presse-Agentur. "Ich hoffe von Seiten der Politiker auf einen fairen Wahlkampf, der sich an den Sachthemen orientiert und nicht mit Emotionen und Stimmungen Stimmen erhaschen will." Das Osterfest sei ein Anstoß dafür. Es stehe für Gemeinschaft, Solidarität, Hoffnung und Frieden.