Freiburg Getötete Studentin: Tatverdächtiger Afghane gefasst

Blumen sind am 18.10.2016 mit einem Absperrband an einem Baum in Freiburg befestigt. Foto: Patrick Seeger/dpa

Freiburg.

Im Fall der getöteten Studentin in Freiburg ist ein 17-jähriger als Tatverdächtiger in Untersuchungshaft genommen worden. Der Vorwurf laute auf Vergewaltigung und Mord, sagte Staatsanwalt Dieter Inhofer am Samstag in Freiburg. Es handele sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen minderjährigen unbegleiteten Flüchtling, der 2015 aus Afghanistan eingereist sei.