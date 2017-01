Freiburg Hass auf Religion: Urteil in Mordprozess

Freiburg.

Im Prozess um einen Mord aus Hass auf Religiösität will das Freiburger Landgericht heute das Urteil verkünden. Dem 25 Jahre alten Angeklagten droht eine lebenslange Haftstrafe. Er hat zugegeben, im August vergangenen Jahres aus Hass und Verachtung seine 31 Jahre alte Mitbewohnerin in der Studenten-Wohngemeinschaft getötet zu haben. Wegen deren Religiosität habe er die junge Frau verachtet und mit einem Messer erstochen. Die aus Paderborn stammende Frau starb am Tatort. Sie war den Angaben zufolge Christin und kirchlich aktiv. Der Angeklagte lebte mit ihr gemeinsam in einer Wohnung. Er war nach der Tat festgenommen worden.