Freiburg Links-alternative Spontan-Party sorgt für Ärger

Freiburg.

Mehrere hundert Menschen sind in Freiburg dem Aufruf zu einer nächtlichen Spontan-Party gefolgt und haben so für Ärger gesorgt. In einem dicht besiedelten Wohngebiet kamen in der Nacht zum Sonntag zeitweise bis zu 1000 Menschen zusammen, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Rund 800 von ihnen zogen anschließend durch die Innenstadt. Die Behörden wurden von der Aktion überrascht. Dazu aufgerufen hatten Vertreter der links-alternativen Szene. Anwohner beschwerten sich über Lärm. Die Teilnehmer zeigten sich gegenüber der Polizei den Angaben zufolge unkooperativ.