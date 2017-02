Freiburg Vermisste 15-Jährige aufgetaucht und in Obhut genommen

Freiburg.

Ein vermisstes 15-jähriges Mädchen aus Bad Säckingen (Kreis Waldshut) ist in Niedersachsen wieder aufgetaucht und dort vom zuständigen Jugendamt in Obhut genommen worden. Das Mädchen habe sich selbst bei den Behörden gemeldet, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Die Jugendliche war seit vergangenem Sonntag vermisst und von der Polizei unter anderem auch mit einem Spürhund gesucht worden.