Frontalzusammenstoß mit Stadtbahn Beifahrerin schwebt in Lebensgefahr

Stuttgart.

Ein Auto ist am Mittwochabend in Stuttgart mit einer Stadtbahn der Linie U12 zusammengestoßen. Dabei wurden drei Menschen verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 35 Jahre alte Autofahrer war in der Nordbahnhofstraße mit seinem Wagen in den Gleisbereich geraten und dort gegen 18.50 Uhr mit der Bahn kollidiert. Er wurde dabei schwer verletzt, seine 33-jährige Mitfahrerin erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Der Stadtbahnfahrer wurde leicht verletzt, alle Fahrgäste kamen mit dem Schrecken davon. Die Linie U12 war wegen des Unfalls am späten Abend noch unterbrochen.