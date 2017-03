Gaggenau Hintergründe für Bombendrohung in Gaggenau weiter unklar

Nach der Bombendrohung im Rathaus von Gaggenau (Kreis Rastatt) sucht die Polizei weiter nach dem anonymen Anrufer. Eine heiße Spur gebe es noch nicht, sagte ein Sprecher am Samstag. Die Drohung hatte am Freitagvormittag den Betrieb in der Stadtverwaltung für Stunden lahmgelegt. Die Polizei hatte das Rathaus geräumt, den Marktplatz gesperrt und Sprengstoffspürhunde eingesetzt - die jedoch nichts Verdächtiges fanden. Zuvor war am Donnerstag die Gründungsversammlung eines türkischen Verbandes mit dem Justizminister des Landes, Bekir Bozdag, in der Veranstaltungshalle von Gaggenau wegen Sicherheitsbedenken abgesetzt worden. Von türkischer Seite hatte es daran heftige Kritik gegeben.