Gerlingen Bosch ordnet Aufgaben in der Geschäftsführung neu

Gerlingen.

Der Technologiekonzern Bosch ordnet die Aufgaben in der Geschäftsführung neu. Werner Struth, bislang für den Industriebereich und die Verpackungstechnik zuständig, geht Ende März in den Ruhestand, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Die Position des 60-Jährigen wird nicht neu besetzt. Seine Aufgaben werden auf andere Geschäftsführer verteilt.