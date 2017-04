Gerlingen Bosch zahlt Mitarbeitern höheren Bonus

Gerlingen.

Bosch zahlt seinen Mitarbeitern einen höheren Bonus. Der Autozulieferer schüttet für 2016 an die Beschäftigten des Mutterkonzerns Robert Bosch GmbH in Deutschland rund 131 Millionen Euro aus, wie "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten" (Donnerstag) berichteten. Im Jahr zuvor waren es 106 Millionen Euro. Die Arbeits- und Erfolgsprämie betrage durchschnittlich 48 Prozent eines Monatsentgelts, sagte eine Bosch-Sprecherin den Blättern. "Das ist der höchste Wert seit 2010". Im Jahr zuvor waren es 43,2 Prozent. In den Genuss kommen rund 56 000 Tarifbeschäftigte.