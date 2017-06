Großbritannien Attacke in London: Was wir wissen - und was nicht

WAS WIR WISSEN

Die Tat: Kurz nach Mitternacht (Ortszeit) in der Nacht zum Montag fährt ein Mann mit einem Lieferwagen in Menschen, die sich in der Nähe eines muslimischen Gebetshauses im Londoner Stadtteil Finsbury Park im Freien aufhalten. Die Polizei behandelt die Tat als Terrorakt, Terrorspezialisten ermitteln.

Der Täter: Der Fahrer des Wagens ist nach Angaben der Polizei 48 Jahre alt. Einen Namen gaben die Ermittler zunächst nicht bekannt.

Die Opfer: Zehn Menschen werden verletzt, acht von ihnen müssen im Krankenhaus behandelt werden. Alle Opfer sind Muslime.

Der Tatort: Die Tat ereignete sich in der Seven Sisters Road nahe dem Muslim Welfare House. Es bietet Muslimen nicht nur Raum für gemeinsame Gebete, sondern auch Sport- und Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche sowie Nothilfe für Frauen und Kinder, die etwa Opfer häuslicher Gewalt werden. In unmittelbarer Nähe befindet sich die Finsbury-Park-Moschee, die Anfang der 2000er Jahre wegen des Hasspredigers Abu Hamza al-Masri Schlagzeilen machte.

Die Tatwaffe: Der Lieferwagen stammt aus Wales. Er wurde von einer Firma in Pontyclun in der Nähe der walisischen Hauptstadt Cardiff ausgeliehen, sagte der Minister für Wales, Alun Cairns.

Die Reaktion der Politik: Politiker im In- und Ausland zeigen sich schockiert. Premierministerin Theresa May verurteilte die Tat als "widerlich". Oppositionsführer Jeremy Corbyn kündigte an, in der Moschee zu beten. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte in Berlin, es spreche einiges dafür, dass es eine "Tat aus blindem Hass" sei.

WAS WIR NICHT WISSEN

Die Opfer: Details zu den Opfern, etwa ihr Alter und die Art ihrer Verletzungen, gibt es noch nicht. Unklar ist auch noch, ob ein Mann, der am Tatort starb, dem Angreifer zum Opfer fiel. Nach Angaben der Polizei bekam er schon Erste Hilfe, bevor der Wagen in die Menge fuhr.

Das Motiv: Warum genau der Täter das Attentat beging, ist nicht bekannt. Augenzeugen zufolge soll er gesagt haben, er wolle Muslime töten und habe "seinen Teil getan".

Die Mittäter: Vermutlich gibt es keine - darauf weisen nach Angaben der Premierministerin Theresa May jedenfalls die ersten Ermittlungen der Polizei hin.