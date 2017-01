Großbritannien Hoffmeister-Kraut: Brexit-Urteil stärkt politischen Diskurs

Stuttgart.

Das Urteil des höchsten britischen Gerichts über das Brexit-Votum stärkt nach Einschätzung von Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) die politische Diskussion in Großbritannien. Sie verspreche sich deshalb aus europäischer Sicht zumindest mittelfristig ein höheres Maß an Verbindlichkeit der britischen Politik für die anstehenden Verhandlungen, sagte Hoffmeister-Kraut am Dienstag auf der Delegationsreise mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in Indien.