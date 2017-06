London - Die britische Premierministerin Theresa May hat eine sorgfältige Untersuchung der Brandkatastrophe von London angekündigt. Wenn aus dem Feuer Konsequenzen zu ziehen seien, werde man das tun, sagte May am Abend. Sie sprach den Betroffenen ihre Anteilnahme aus und würdigte den Einsatz der Rettungskräfte. Durch den Brand in einem Hochhaus starben mindestens 12 Menschen, knapp 80 Verletzte werden in Krankenhäusern behandelt. Es werden noch Menschen vermisst. Das Feuer hatte sich ungewöhnlich schnell die Fassade hochgefressen.