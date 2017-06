London - Der britische Prinz Philip ist in der vergangenen Nacht wegen einer Infektion ins Krankenhaus eingeliefert worden. Es sei eine Vorsichtsmaßnahme, teilte der Buckingham-Palast in London mit. Der Ehemann von Königin Elizabeth II. sei aber guter Dinge. Es handele sich um eine Infektion nach einer Vorerkrankung. Prinz Philip hatte vor einigen Wochen angekündigt, im Herbst in Rente gehen zu wollen. Die Königin werde auf dem Laufenden gehalten, hieß es in der Mitteilung weiter.