Großbritannien Queen Elizabeth trifft Dickhäuter Elizabeth

Bedfordshire - Royals als Tierpfleger: Königin Elizabeth (90) und ihr Mann Philip (95) haben in einem britischen Zoo eine Elefantin namens "Donna" mit Bananen gefüttert.

Bei dem Besuch am Dienstag traf die Queen auch einen Dickhäuter, der nach ihr benannt worden ist: Die kleine Elizabeth kam im vergangenen Jahr - kurz vor den Feierlichkeiten zum runden Geburtstag der Monarchin - auf die Welt. Das Tier bringt inzwischen schon etwa 460 Kilogramm auf die Waage.

"Die Elefanten sehen hier glücklich aus", sagte die Queen. Anlass für ihren Besuch im Whipsnade-Zoo in der Nähe von Bedfordshire war die Eröffnung eines Elefantenhauses. Dort können neun Asiatische Elefanten unterkommen. Die Königin ist Schirmherrin der Zoologischen Gesellschaft in London, die sich für den Erhalt bedrohter Tiere einsetzt. Philip war vor allem beeindruckt von der harten Arbeit der Tierpfleger: "Sie müssen ja denken, Sie sind in Afrika", sagte er mit Blick auf die kurzen Hosen eines Zoo-Mitarbeiters.