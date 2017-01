Großbritannien Queen nimmt wieder am Gottesdienst teil

Die Queen kam zum Sonntags-Gottesdienst in die St. Mary Magdalene Kirche in Sandringham, Norfolk. Foto: Chris Radburn Foto: dpa

Sandringham - Die britische Königin Elizabeth II. scheint wieder gesund zu sein. Die 90 Jahre alte Queen hat sich am Sonntag in die Kirche in der Nähe ihres Landsitzes in Sandringham fahren lassen, um dort am Gottesdienst teilzunehmen.