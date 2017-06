London - Das britische Parlament hat seine neue Sitzungsperiode begonnen. In einer feierlichen Zeremonie eröffnete Königin Elizabeth II. die Versammlung. In der der sogenannten Queen's Speech verlas sie das Programm der konservativen Regierung für die kommenden zwei Jahre. Der Schwerpunkt liegt in dieser Legislaturperiode auf dem Brexit. Wegen des geplanten EU-Austritts Großbritanniens stehen viele Veränderungen für das Land an. Daher wurde die Sitzungsperiode des Parlaments diesmal von einem Jahr auf zwei Jahre verlängert.