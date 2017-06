London - Der Angriff mit einem Lieferwagen im Norden Londons war "ganz klar eine Attacke auf Muslime". Das sagte Scotland-Yard-Chefin Cressida Dick. "Wir nehmen jede Art von Hasskriminalität sehr ernst", sagte die Londoner Polizeichefin weiter. Die Täter würden die Gesellschaft nicht spalten. Vielmehr würden sie die Entschlossenheit der Polizei stärken, gegen solche Verbrechen vorzugehen, so Dick. In der Nacht war ein Mann mit einem Lieferwagen nahe einer Moschee in eine Menschenmenge gefahren. Bei dem Verdächtigen soll es sich um einen Weißen gehandelt haben.