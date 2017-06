Großbritannien Tennisprofi Haas erhält Wildcard für Wimbledon

Der 39 Jahre alte gebürtige Hamburger war tags zuvor bei den Gerry Weber Open in Halle/Westfalen in der ersten Runde gescheitert und hatte anschließend erneut seine Hoffnung auf eine Wildcard für Wimbledon geäußert. Nach seiner langen Verletzungspause liegt Haas in der Weltrangliste nur noch auf Platz 252. Die frühere Nummer zwei der Welt wird ihre aktive Karriere im Lauf des Jahres beenden.