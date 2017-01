Großbritannien William und Harry wollen an Lady Diana erinnern

Prinz Harry (l) und Prinz William wollen an ihre Mutter erinnern. Foto: Yui Mok Foto: dpa

London - Die britischen Prinzen William und Harry wollen eine Statue im Gedenken an ihre Mutter, Prinzessin Diana, aufstellen lassen. Das teilte der Kensington-Palast am Samstagabend per Kurznachrichtendienst Twitter mit.