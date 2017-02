Hambrücken Frau bei Fastnachtsumzug lebensgefährlich verletzt

Hambrücken. Am Sonntag wurde eine 26-Jährige beim traditionellen Faschingsumzug von Hambrücken von einem Umzugswagen überrollt und lebensgefährlich verletzt.

Gegen 16 Uhr befuhr ein Traktor mit angehängtem Mottowagen die Umzugsstrecke. Die 26-Jährige sollte den Traktor im vorderen Bereich absichern und lief vor diesem her. In der Kirchstraße befand sie sich im Bereich des vorderen rechten Rades. Vermutlich stolperte sie an einer Gehwegkante, kam zu Fall und stürzte auf die Fahrbahn. Das Vorderrad des Traktors überrollte sie und verletzte sie lebensgefährlich.

Passanten zogen die Verletzte aus dem Gefahrenbereich. Der 35-jährige Fahrer des Traktors hatte den Vorfall nicht bemerkt.

Die Frau wurde von Einsatzkräften an der Umzugsstrecke erstversorgt und anschließend mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei in Karlsruhe, unter der Telefonnummer 0721/944840 zu melden.