FC St. Pauli Lienen plant mit allen drei Neuen gegen Stuttgart

Trainer Ewald Lienen vom FC St. Pauli räumt den Winter-Zugängen Johannes Flum, Mats Möller Daehli und Lennart Thy gute Einsatzchancen für das erste Rückrundenspiel gegen den VfB Stuttgart ein. "Alle Neuen könnten in der Startelf stehen und sind vollwertige Alternativen", sagte der 63-Jährige mit Blick auf den Neustart in der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag (13.30 Uhr/ZVW-Liveticker).