Hamburgs Elbphilharmonie eröffnet Vom Bauskandal zum „Weltwunder“

Hamburg - Alles, so die zurzeit wohl populärste Beschwichtigungsformel: Alles wird gut. Von wegen, tönt es jetzt aus Hamburg: Alles ist gut. Nein, mehr noch: Alles ist super. Aus dem Albtraum ist ein Traum geworden, aus dem Skandalbau ein „nationales Architekturereignis“, das sein Intendant, Christoph Lieben-Seutter gar selbstbewusst als „Weltwunder“ tituliert. All dies liest und hört man dieser Tage in Zeitungen, Zeitschriften, im Radio und im Fernsehen, während auf die Fassade des imposanten Neubaus der Countdown bis zum Eröffnungskonzert an diesem Mittwoch projiziert wird. Seit dem ersten öffentlichen Rundgang durch das Gebäude werfen die Medien Superlative über die Elbphilharmonie hinein in einen weltweiten Echoraum. Der ist angefüllt mit so viel Euphorie, dass die Erinnerung an die Pleiten, Pech und Pannen zuvor darin offenbar keinen Platz mehr findet. Die Begeisterung der Jahre 2005 und 2006, als die Stadt Hamburg mit den Schweizer Architekten Herzog & de Meuron und mit dem Bauunternehmen Hochtief erste Verträge unterzeichnete, als die Bürgerschaft dem Projekt begeistert zustimmte und als Hamburger Bürger in ziemlich kurzer Zeit 70 Millionen Euro für den Neubau spendeten, ist jetzt wieder da, ja, sie ist ungetrübter noch als damals, und die Worte, die Hamburgs Bürgermeister Ole von Beust (CDU) 2007 bei der Grundsteinlegung für das neue Wahrzeichen Hamburgs verlor, könnte heute glatt wieder einer sagen: Die Elbphilharmonie sei, so von Beust damals, sei ein „Gewinn nicht nur für Hamburg, sondern für das ganze Land“. Wahrscheinlich wird Entsprechendes am Mittwoch beim großen Festakt vor dem Eröffnungskonzert verlauten; per Livestream kann jeder, der will, große Worte und (hoffentlich auch) große Kunst in Echtzeit mitverfolgen.