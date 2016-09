Handball Bundesliga Liveticker: Füchse Berlin - TVB 1898 Stuttgart

38. Minute: Schönes Tor von Schimmbelbauer. Aus spitzem Winkel trifft er zum 18:16. Anschließend wird der Ball abgefangen und Schimmelbauer läuft den Konter und scheitert an Heinevetter. Anschließend treffen die Füchse zum 19:16.

37. Minute: Kozina holt gegen Baumgarten einen 7-Meter heraus. Wiede trifft erneut vom Strich zum 18:15.

36.Minute: Erst scheiter Nenadic am Pfosten und dann Schimmelbauer am starken Heinevetter. Im Gegenzug gibt es ein Offensivfoul und Weiß mit dem Anschluss 17:15.

35. Minute: Orlowski packt den Hammer aus und trifft zum 17:14.

33. Minute: Weiß scheitert an Heinevetter. Im Gegenzug spielen die Füchse lange und Kozina steht völlig frei am Kreis. Er trifft zum 17:13.

32. Minute: Drux mit dem 16:13 aus dem Rückraum. Seit zweiter Treffer bisher.

31. Minute: Die zweite Halbzeit beginnt mit einem Tor für die WILD BOYS: 15:13. Torschütze: Bobby Schagen.

Weiter gehts! Der TVB im Angriff.

Halbzeitstand: 15:12

30. Minute: Zeitspiel war angezeigt und Vukovic war gezwungen zu werfen. Im Gegenzug holt Coric den 7-Meter raus. Schagen trifft zum 15:12.

29. Minute: Erst scheiter Fäth an Bitter. Im Gegenzug macht M'Bengue das Tor zum 15:11.

28. Minute: Elisson ist erneut erfolgreich. 15:10. Auch Schagen scheitert an Heinevetter.

27. Minute: Djibi scheitert an Heinevetter. Nun die Füchse wieder im Angriff. Vukovic trifft erneut. 14:10.

26. Minute: Technischer Fehler der WILD BOYS und Bjarki Elisson erhöht auf 13:10.

25. Minute: Vukovic zum 12:10.

24. Minute: Heinevetter hält den Wurf von Kraus. Schade. Nun haben die Füchse die Möglich zum 2-Tore Vorsprung.

23. Minute: Bitter hält den Wurfversuch von Drux. Der TVB hat nun die Chance zum Ausgleich. Auszeit TVB.

21. Minute: Coric pflückt den Ball und Schimmelbauer hat die Möglichkeit zum schnellen Tor. Leider Stürmerfoul. Doch auch der schnelle Gegenzug der Füchse wird verhindert. Der TVB somit wieder im Ballbesitz und Weiß verwandelt zum 11:10. Coric unterbindet den Wurf aufs freie Tor.

20. Minute: Djibi mit Wucht aus dem Rückraum zum 11:9.

19. Minute: Wiede erhöht zum 10:8. Im Angriff scheitern die WILD BOYS leider erneut und Berlin ist wieder im Angriff. Wieder trifft erneut zum 11:8.

18. Minute: Kraus mit dem "Hattrick" für die WILD BOYS. 9:8.

17. Minute: Kraus mit dem 9:7. Anschließend Auszeit Füchse.

16. Minute: Kraus zum 9:6. Anschließend haben die WILD BOYS Glück. Das Tor war frei, doch der Ball segelt drüber.

15. Minute: Weiß aus dem Rückraum zum 8:5. Drux erhöht erneut zum 9:5. Die WILD BOYS weiter mit dem 4-Tore Rückstand.

14. Minute: Wiede bekommt den 7-Meter. Er tritt selbst an und verwandelt erneut. 8:4.

14. Minute: Schagen trifft von Außen zum 7:4. Schön gemacht.

13. Minute: Coric mit dem 6:3. Doch Wiede im direkten Gegenzug zum 7:3.

12. Minute: Selbes Schema. Diesmal scheitert leider Djibi an Heinevetter und Zachrisson trifft zum 6:2.

11. Minute: Erst scheitert Weiß am Block und dann verwandelt Zachrison den Konter zum 5:2.

10. Minute: Coric sieht nach einem Foul gegen Kozina die 2 Minuten Zeitstrafe. 7-Meter für Berlin. Wiede trifft. 4:2.

9. Minute: Fäth trifft für Berlin aus dem Rückraum. 3:2.

8. Minute: Coric fängt den Ball ab, doch der Konter wird nicht gut zu Ende gespielt. Weiter 2:2.

7. Minute: 7 Meter für die WILD BOYS. Coric tankt sich nach einem schönen Anspiel von Kraus durch und wird gefoult. Bobby Schagen verwandelt sicher gegen Heinevetter. 2:2.

5. Minute: Die Abwehr der WILD BOYS steht ordentlich. Weiter 1:1. Erst im Nachsetzen kann Kozina den Ball verwandeln. 2:1.

4. Minute: Drux tankt sich durch und wird von Coric gefoult. Die Füchse weiter im Angriff.

3. Minute: Djbi mach den Ausgleich. 1:1.

2. Minute: Der TVB nun im Angriff. Schweikardt verwirft aber Bitter hält im Gegenzug.

1. Minute: 1:0 Berlin durch Zachrisson. Gut durchgsepielt und dann von Rechtsaußen kurz verwandelt.

Anpfiff in der Max-Schmeling Halle. Die Füchse beginnen im Angriff.

In gut 5 Minuten gehts es hier los. Die WILD BOYS spielen in den bekannten Farben Blau und Weiß. Die Füchse in Grün.

Hallo und herzlich willkommen zum Live Ticker der ZVW beim Auswärtsspiel der WILD BOYS bei den Füchsen Berlin. Ab 18:55 berichten wir live aus der Max-Schmeling Halle. Anpfiff ist um 19:00 Uhr.