Handball Bundesliga Spielbericht: THW Kiel - TVB 1898 Stuttgart

Enttäuschte Gesichter: Der TVB Stuttgart war in Kiel nah an der Sensation und sitzt nun doch mit leeren Händen da. Jogi Bitter muss seine Mitspieler trösten. Foto: Sascha Klahn

60. Minute: Bitter hält! Noch 2 Sekunden. Der Wurf von Kraus wird abgefälscht. Kiel gewinnt mit 25:24. Starke Leistung vom TVB!

60. Minute: Auszeit Kiel. Noch 44 Sekunden!

60. Minute: Lobedank geht durch zum Kreis und netzt ein! 25:24 noch eine Minute!

59. Minute: Der Wurf von Vujin landet von der Latte Zentimeter hinter der Linie und springt raus, das Tor wird gegeben. 25:23

58. Minute: Klasse Parade von Bitter! Weiß verkürzt auf 24:23!

57. Minute: Wolff pariert erst gegen Schagen, dann gegen Schimmelbauer. Er ist nicht umsonst der beste Keeper in Deutschland.

56. Minute: Auszeit TVB!

56. Minute: Vujin zieht den Ball um die Hüfte flach ins Tor. 24:22

55. Minute: Orlowski durch die Beine von Wollf zum 23:22!

54. Minute: Wolff ahnt die Ecke von Orlowski. Weiter 23:21. Vujin wird gefoult - Siebenmeter. Dieses Mal tritt Dahmke an und hebt den Ball über den Kasten!

53. Minute: Wiencek tankt sich am Kreis durch und bekommt den Strafwurf zugesprochen. Sprenger wirft den Siebenmeter ein Meter am Tor vorbei!

52. Minute: Der nächste Rückraumtreffer für den TVB! Orlowski netzt ein! 23:21

51. Minute: Bitter hat bei seiner Parade etwas pech, der Ball überquert noch die Linie. 23:20

50. Minute: Fehlpass THW. Weiß steigt hoch und macht den Ball in den Knick! 22:20

49. Minute: Mit dem 7. Feldspieler klappt´s. Schagen ist von rechtsaußen erfolgreich. 22:19

48. Minute: Bilyk trifft das leere Tor nicht. Wieder Ballbesitz TVB.

47. Minute: Nilsson deutlich über´s Tor. Fotache trifft nur die Latte. Kiel das Tor.. 22:18 Jetzt ziehen die Gastgeber davon.

46. Minute: Wolff lenkt den abgefälschten Wurf von Kraus am Tor vorbei.

45. Minute: Wolff hält stark gegen Celebi! Bitter pariert gegen Nilsson!

44. Minute: Starker Spielzug vom THW! Tor und jetzt gleich der Doppelschlag durch Kiel! 21:18

43. Minute: Celebi schaut Wolff aus - Treffer zum 19:18!

42. Minute: Auszeit Markus Baur vom TVB Stuttgart!

41. Minute: Technischer Fehler TVB. Nilsson wirft deutlich über den Kasten!

40. Minute: 2. Zeitstrafe gegen Schimmelbauer. Vujin kommt frei zum Kreis und erhöht auf 19:17.

39. Minute: Celebi lekt hinter dem Rücken nach außen, Schagen hebt den Ball über Wolff ins Tor zum 18:17.

38. Minute: Baumgarten wird am Kreis gefoult, das Spiel geht jedoch weiter. Wiencek erhöht auf 18:16.

37. Minute: Fehlwurf TVB. Tor durch Bilyk. 17:16. Kiel dreht das Spiel.

36. Minute: Technischer Fehler Kiel. Schöner Spielzug, aber Baumgarten scheitert an Wolff. Toft Hansen macht es auf der anderen Seite besser und trifft vom Kreis. 16:16

35. Minute: Schweikardt kreuzt im Rückraum und verlädt den Keeper. 15:16.

34. Minute: So schnell geht´s, Dahmke mit dem Ausgleich nach Parade von Wolff gegen Celebi. 15:15

33. Minute: Nilsson holt den Siebenmeter für Kiel raus. Sprenger tritt an und versenkt sicher gegen Bitter. 14:15

32. Minute: Wolff mit der Doppelparade gegen Celebi und Weiß.

31. Minute: Dahmke verkürzt von linksaußen. 13:15

30. Minute: Dahmke ist von linksaußen erfolgreich! Mit dem Halbzeitpfiff macht Kraus das 12:15!

30. Minute: Schön ausgespielt im Rückraum, Lobedank sieht die Lücke, geht rein und trifft! 11:14

29. Minute: Kiel verkürzt zum 11:13 durch Nilsson.

28. Minute: Schritte gegen Kiel gepfiffen! Aus dem Nichts zieht Kraus ab und macht das Ding rein! 10:13

27. Minute: Coric´ Wurf vom Kreis wird nicht gewertet, da er im Kreis stand.

26. Minute: Fehlpass Kiel! Auszeit TVB.

25. Minute: Lobedank hat etwas Glück beim Angriff und bekommt den Siebenmeter! Schagen erhöht auf 10:12!

24. Minute: Schimmelbauer bekommt die Zeitstrafe, Kiel den Strafwurf. Santos tritt an und scheitert an Bitter und dem Pfosten!

23. Minute: 2. Auszeit THW!

22. Minute: Bitter lenkt den Wurf aus dem Rückraum am Kasten vorbei! Schweikardt legt zum Kempa auf, Kraus verwandelt! Führung TVB: 10:11

21. Minute: Sprenger versucht es mit dem Dreher, aber Bitter ist dran! Baumgarten macht den Weg für Kraus frei, der gleicht aus! 10:10

20. Minute: Völlig frei kommt Wiencek vom Kreis zum Wurf - Führungstreffer: 10:9

18. Minute: Stürmerfoul THW Kiel! Schweikardt mit dem Doppelpack! Er nagelt den Ball unter die Latte zum Ausgleich! 9:9

17. Minute: Fehlwurf Vujin! Tor von Schweikardt! 9:8

15. Minute: Bitter pariert den Wurf aus dem Rückraum! Fehlpass Schweikardt!

14. Minute: Brozovic dreht sich am Kreis um Weiß und versenkt. 8:7 Fehlpass Kraus. Gegenstoßtreffer Sprenger. Stürmerfoul TVB.

13. Minute: Kraus macht es Nilsson nach! Auch Mimi nimmt sich den Wurf aus gut 9 Metern und versenkt! Ausgleich 7:7

12. Minute: Nilsson packt den Hammer aus 9 Metern aus - Bitter ohne Chance! 7:6

11. Minute: Brozovic steht im Kreis, TVB ist in Ballbesitz! Baumgarten scheitert vom Kreis an Wolff, der den Ball an die Latte lenkt - schade. Weiterhin 6:6.

10. Minute: 3. Treffer von Vujin! Schimmelbauer im Nachsetzen zum 6:6! Starker Beginn des TVB bisher!

9. Minute: Brozovic ist vom Kreis erfolgreich. 5:4. Celebi nimmt sich den Wurf aus dem rechten Rückraum und versenkt durch die Beine von Wolff zum 5:5!

8. Minute: Das Duo Kraus/Baumgarten funktioniert! Wieder das Anspiel an den Kreis und Baumgarten besorgt den Ausgleich. 4:4

7. Minute: Ballverlust TVB. Vujin kommt mit einer Körpertäuschung bis zum Kreis durch - Tor zum 4:3.

6. Minute: Celebi´s Pass an den Kreis wird abgefangen. Auf der anderen Seite kommt der Pass durch und Brozovic kann ausgleichen. 3:3

5. Minute: Erneut starker Pass von Kraus und Baumgarten vollendet sicher zum 1:3. Vujin verkürzt auf 2:3.

4. Minute: Santos wird am Wurf von Schagen gefoult - Siebenmeter. Marko Vujin tritt an, aber Jogi Bitter pariert!

3. Minute: Postwendend der Ausgleich. Aber sofort sieht Weiß die Lücke in der Abwehr und netzt zum 1:2 ein!

2. Minute: Mimi Kraus spielt schön Baumgarten am Kreis an, der verwandelt zum 0:1!

1. Minute: Die Gäste aus Stuttgart beginnen mit dem ersten Angriff des Spiels!

Hallo und herzlich willkommen aus der Sparkassen-Arena aus Kiel! Gleich geht´s los!