Handball Bundesliga Spielbericht: TVB 1898 Stuttgart - Frisch Auf Göppingen

59.Minute: Schon wieder Ballverlust im Angriff der Stuttgarter. Im Gegenzug trifft Rentschler für Göppingen.

58.Minute: Göppingen trifft zum 27:33, im Gegenzug verlieren die WILDBOYS den Ball. Das wird mit dem nächsten Tor für Frisch Auf bestraft. 27:34

Erneute Auszeit durch Magnus Andersson

57.Minute: Weiß nimmt sich ein Wurf aus dem Rückraum, leider ohne Erfolg. 27:32

56.Minute: Schon wieder ist es Kraus, der für Stuttgart trifft! 27:32. Die Göppinger treffen im Gegenzug nur die Latte

55.Minute: Teo Coric zum 26:31, doch acuh Schiller netzt auf der anderen Seite ein... 26:32

54.Minute: Sein 7. Treffer: Mimi Kraus zum 25:30. Im Gegenzug trifft auch Späth zum 25:31

53.Minute: 7-Meter für Stuttgart! Bobby Schagen trifft, es steht nun 24:29. Nachdem Pop 2 Würfe abwehrte, trifft Pfahl beim dritten Versuch.

52.Minute: Ballverlust im Angriff der WILD BOYS, wird sofort bestraft mit einem schnellen Tor durch Rentschler. 23:29

51.Minute: Erneut 7-Meter für Frisch Auf Göppingen. Diesmal trifft Schiller, 23:28

50.Minute: 7-Meter für FA. Aber POP steht gut und wehrt den Ball hervorragend ab. Orlowski im Gegenzug zum 23:27

49.Minute: Manuel Späth trifft zum 21:27. Im Gegenzug auch Kretschmer von rechts außen! 22:27

48.Minute: Schiller trifft zum 20:26. Im Gegenzug holt sich Barud eine 2-Minuten-Zeitstrafe. 7-Meter für Stuttgart, diesmal trifft Schagen! 21:25

47.Minute: 20:25 durch Pfahl. 7-Meter für die WILD BOYS. Kraus scheitert an Prost. Weiter 20:25

46.Minute: Kraus trifft vom Rückraum zum 20:24!

45.Minute: Das Zeitspiel ist angezeigt, Orlowski scheitert an Prost. Doch die WILDBOYS weiterhin im Angriff

44.Minute: Coric trifft zum 19:23. Im Gegenzug leider auch Fontaine. 19:24

43.Minute: Kraus kämpft sich durch die Abwehr.... und trifft! 18:23. Auf der anderen Seite pariert der neue Stuttgarter Torhüter hervorragend!

42.Minute: Treffer von rechts ausßen für Frisch Auf. 17:23

Auszeit vom Göppinger Trainer Magnus Andersson

41.Minute: Tooor für Stuttgart durch Marian Orlowski! 17:22

40.Minute: Fontaine trift ungehindert zum 15:22. Orlowski netzt ein, 16:22. Im Gegenzug wehrt Pop den Wurfverscuh von Göppingen ab! Stuttgart im Angriff

39.Minute: Coric trifft vom Kreis nach tollem Anspiel von Kraus. 15:21.

38.Minute: Der TVB spielt einen langen Angriff... Die Schiedsrichter heben die Hand, doch Kraus trifft. Im Gegenzug jedoch auch die Göppinger aufs leere Tor. 14:21

37.Minute: und schon wieder ist es Kretschmer der nach Ballverlust der Göppinger auf 13:20 verkürzt. Unberechtigte 2-Minuten-Zeitstrafe gegen Baumgarten. Späth trifft vom Kreis zum 13:21

36.Minute: Wunderschönes Kreisanspiel an Baumgarten, dieser trifft leider nur die Latte. Aber auch FA trifft nur das Netz hinterm Tor... Kretschmer mit dem nächsten Tor für Stuttgart. 12:20

35.Minute: Kneule vom Kreis zum 11:20

34.Minute: Weiß trifft von außen. Die Göppinger verlieren im Angriff den Ball und Fotache nutzt die Chance und verkürzt auf 11:19

33.Minute: Tor für Göppingen. 9:18. Pass von Kraus an den Kreis wird abgefangen und sofort in einen Gegenstoß verwandelt. 9:19

32.Minute: Fotaches Wurf wird geblockt...Der TVB jedoch weiter im Angriff. Auch Orlowskis Wurf wird abgewehrt. Und nochmal probiert es Fotache, vergeblich.

31.Minute: Weiter gehts mit der 2. Halbzeit. Auf geht's Jungs, das könnt ihr besser! Frisch Auf am Ball, die WILDBOYS momentan noch in Unterzahl. Pop mit seiner ersten Parade!

HALBZEIT! 9:17

30.Minute: Tor durch Tim Kneule. 9:16.. Im Angriff verlieren die Stuttgarter den Ball. Schöngarth netzt im Gegenzug ein zum 9:17. 2-Minuten Zeitstrafe für Weiß!

Auszeit für FA Göppingen

29.Minute: Coric trifft vom Kreis. 9:15.

28.Minute: Lobedank scheitert am Torhüter Prost und im Gegenzug trifft Späth das Tor der WILD BOYS. 8:15

27.Minute: Tolles Tor für Stuttgart durch Felix Lobedank! 8:14. Jerkovic whert den Ball der Göppinger ab!

26.Minute: Weiß bleibt ohne Erfolg. Durch technischen Fehler von FA Göppingen sind die WILD BOYS jetzt wieder im Angriff.

25.Minute: und schon wieder trifft Schöngarth das Tor aus dem Rückraum. 7:14

24.Minute: Zeitspiel der WILDBOYS wurde angezeigt. Lobedank scheitert an Prost

Erneute Auszeit von Trainer Markus Baur

23.Minute: Die Schiedsrichter heben die Hand, doch trotzdem trifft Schöngarth das Tor. 7:13

22.Minute: Kneule zum 7:12. Schon wieder versucht Kraus sein Glück, aber leider ohne Erfolg...

20.Minute: Der Wurf von Mimi Kraus gehr leider viel zu weit übers Tor... Frisch Auf ist nun wieder am Ball!

19.Minute: Zeitspiel angezeigt... Lobedank ist gezwungen zum Wurf, doch trifft leider nur nebens Tor. Weiter 7:10! Der Wurfversuch von Halen wird von Jerkovic hervorragend abgewehrt. Doch Fontaine gelingt das 7:11

18.Minute: Michael Schweikardt sieht die rote Karte nach Schlag ins Gesicht von Barud. Wurfversuch von Kneule geblockt. Die Göppinger aber weiterhin im Angriff. Fontaine trifft jedoch nur die Latte!

17.Minute: 7-Meter für Stuttgart. Schweikardt trifft! 7:10

Auszeit von Trainer Markus Baur

16.Minute: Tor durch Kneule nach schönem Kreisanspiel. 6:9. Der Ball wird im Angriff der Stuttgarter leider abgefangen und wird sofort mit einem Tor bestraft! 6:10

15.Minute: 2-Minuten Banksitzen heißt es auch für Fotache, nachdem er Fontaine grob foulte. Pass der Göppinger ins Aus, die WILD BOYS nun am Ball! Offensiv-foul von Lobedank...

14.Minute: 7-Meter für Stuttgart, nachdem Weiß beim Wurf gefoult wurde. Schagen scheitert an Prost. Weiter 6:8

13.Minute: Treffer von der Außenposition durch Späth. 2-Minuten-Strafe gegen Späth nach Foul an Weiß. Die WILD BOYS nun in Überzahl!

12.Minute: Zeitspiel angezeigt... Doch Fotache netzt ein!! 6:7

11.Minute: Schongarth trifft ungehindert das Tor. 5:7

10.Minute: 7-Meter für die WILD BOYS, nachdem die Abwehr der Göppinger im Kreis stand. Schagen trifft! 5:6

9.Minute: Weiß versucht sich erneut, doch scheitert. Fontaine vergrößert den Abstand auf 4:6

8. Minute: Dragan Jerkovic pariert hervorragend und wehrt den Wurf von Kneule ab. Fehlwurf von Weiß... Im Gegenzug trifft Halen aufs leere Tor der TVB-Jungs. 4:5

7.Minute: Angriff durch den Kreis gelaufen... 2. Minuten-Zeitstrafe für Mimi Kraus durch ein grobes Foul im Zurücklaufen.

6.Minute: Schwacher Wurf von Mimi Kraus wird geblockt. Sofort gleicht Kneule aus zum 4:4

5.Minute: Schongarth mit dem nächsten Treffer für Göppingen. 4:3

4.Minute: Fontaine trifft aus dem Rückraum zum 2:2, im Gegenzug trifft erneut Mimi Kraus. 3:2. Durch Offensivfoul der Göppinger sind erneut die WILD BOYS im schnellen Angriff. Schneller Tor durch Simon Baumgarten. 4:2

3.Minute: Im Gegenzug trifft Kneule für Frisch Auf. 1:1. Schon wieder ein toller Treffer für Mimi Kraus. 2:1

2.Minute: Das erste Tor der Partie durch unsere Nummer 10: Mimi Kraus. 1:0

1.Minute: Folgende Aufstellung der WILD BOYS: Jerkovic, Schweikardt, Weiß, Kraus, Lobedank, Schagen, Baumgarten. Wunderschönes Anspeil an Baumgarten, dieser scheitert an Prost. Doch auch den Göppingern gelangt es im Gegenzug nicht einzunetzen.

Die Teams laufen auf die Platte. Die WILD BOYS wie gewohnt in blau, die Gäste aus Göppingen heute in weiß. In wenigen Minuten geht's los!

Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker der ZVW. Wir berichten heute ab 20:10 Uhr live aus der Porsche Arena vom Derby TVB 1898 Stuttgart gegen Frisch Auf Göppingen.