Handball Bundesliga Spielbericht: TVB 1898 Stuttgart - HSC 2000 Coburg

59. Minute: Fehlpass Billek. Fehlpass Celebi. Und Billek per Konter zum 25:20.

58. Minute: Bitter pariert! Stürmerfoul Coric.

57. Minute: Büdel mit dem Stürmerfoul. Das müsste die Entscheidung gewesen sein! Schagen aus spitzem Winkel mit dem 25:19!

56. Minute: Celebi trifft Kulhanek mit seinem Wurf am Kopf. Da er zuvor gefoult wurde gibts einen Strafwurf. Bobby Schagen ganz sicher! 24:19

55. Minute: In Unterzahl trifft Coric! Stark wie er sich am Kreis durchsetzt! 23:18. Sofort die Antwort von Heglin. 23:19

54. Minute: Schrittfehler TVB. Der nächste Siebenmeter für die Gäste. Billek mit dem 22:18!

53. Minute: Siebenmeter Coburg. Billek schiebt sicher ein. 22:17

52. Minute: Bobby Schagen stoppt den Lauf der Coburger mit seinem Treffer per Siebenmeter! 22:16

51. Minute: Lobedank setzt sich gut durch, scheitert aber an Kulhanek. Coburg kann weiter verkürzen. 21:16.

50. Minute: Kulhanek pariert gegen Weiß. Coburg mit dem 4. Treffer in Folge zum 21:15.

49. Minute: Fehlpass TVB. Riehn hat zu viel Platz und kann unbedrängt auf 21:14 verkürzen.

48. Minute: Wolf zieht den Ball um den Mittelblock ins Tor. 21:12. Fehlpass Weiß. Kontertreffer Coßbau zum 21:13.

47. Minute: Weiß besorgt nach dem starken Ballgewinn von Schweikardt, das 21:11!

46. Minute: Fehlpass Lobedank. Ballgewinn in der Abwehr! Auszeit TVB.

45. Minute: Stürmerfoul Baumgarten. Bitter wieder im 1 gegen 1 Sieger gegen den coburger Angriff.

44. Minute: Schönes Kempa-Tor von Billek! 20:10. Kontertreffer und somit Doppelpack von Billek! 20:11

43. Minute: Bitter hält gegen Coßbau und Baumgarten kann weiter erhöhen vom Kreis! 20:9!

42. Minute: Wieder die Parade von Bitter. Celebi sieht den völlig freien Baumgarten und der hebt den Ball gefühlvoll über Kulhanek im Coburger Tor zum 19:9!

41. Minute: Bitter pariert erneut! Vorne hämmert Fotache den Ball aus dem Rückraum rein! 18:9

40. Minute: Lex mit dem Tor. Aber sofort die Antwort von Finn Kretschmer, der zum 17:9 einschiebt!

39. Minute: Bitter hält gegen Hagelin vom Kreis. Finn Kretschmer trifft aus spitzem Winkel nur den Pfosten.

38. Minute: Weiß wird im Wurf von linksußen gefoult, kann den Ball aber trotzdem im Tor unterbringen. Zeitstrafe gegen Billek.

37. Minute: Kulhanek hält gegen Orlowski. Coßbau scheitert mit seinem Heberversuch gegen Bitter.

36. Minute: Billek mit dem Treffer von rechtsaußen. 15:8

35. Minute: Schöner Spielzug vom TVB! Über Weiß landet der Ball rechtsaußen. Finn Kretschmer verwandelt sicher! 15:7

34. Minute: Coßbau verkürzt von linksaußen auf 14:7.

33. Minute: Parade von Jogi Bitter! Jetzt macht es Weiß besser und hämmert den Ball zum 14:6 rein.

32. Minute: Ballgewinn in der Abwehr! Dominik Weiß vergiebt den Gegenstoß.

31. Minute: Weiter geht´s mit der zweiten Halbzeit.

30. Minute: Krechel pariert gegen Orlowski! Halbzeitstand 13:6.

30. Minute: Die TVB-Abwehr steht gut! Plötzlich steht Hagelin völlig frei am Kreis und kann zum 13:6 verkürzen. Noch 24 Sekunden.

28. Minute: Celebi tankt sich durch! Tor TVB und Zeitstrafe HSC! 13:5

27. Minute: Billek versucht es erneut, diesmal aber ohne Erfolg. Der Ball geht über das Tor! Markus Baur nimmt die Auszeit für den TVB.

26. Minute: Celebi geht zum Kreis, wird dann aber gefoult - Siebenmeter! Bobby Schagen verwandelt den Strafwurf sicher! 12:5

25. Minute: Billek steigt hoch und erzielt seit langem mal wieder einen Treffer für die Gäste. 11:5

24. Minute: Technischer Fehler Coburg! Schrittfehler Celebi.

23. Minute: Lobedank erahnt den Pass! Kontertreffer zum 11:4!

21. Minute: Fotache fängt den Pass ab und läuft den Konter selbst! Treffer zum 10:4!

20. Minute: Starke Aktion von Schweikardt, er geht an 3 Gegenspielern vorbei, aber Krechel pariert ins Seitenaus. Lobedank hat wieder etwas Glück im Abschluss, aber der Ball ist im Tor! 9:4

19. Minute: Stürmerfoul Coburg.

18. Minute: Die Coburger stehen nun verbessert in der Verteidigung. Weiß muss den Wurf aufgrund des drohenden Zeitspiels nehmen. Er wirft über den Kasten.

17. Minute: Stefan Lex wirft durch den Blok zum 8:4.

16. Minute: Weiß steck schön durch, aber Baumgarten scheitert an Krechel. Schweikardt sichert sich den Rebound! Orlowski kann aus gut 9 Metern zum 8:3 einschieben!

15. Minute: Bitter mit der Fußparade und Schweikardt trifft im Gegenstoß zum 7:2. Jetzt spielen die Gäste es schnell - erfolgreich! 7:3

14. Minute: Lobedank erhöht auf 6:2! Coburg nimmt die erste Auszeit.

13. Minute: Orlowski stößt zum Kreis und erhöht auf 5:2! Wieder ist Bitter zur Stelle!

12. Minute: Ballgewinn TVB in der Abwehr. Weber hält Orlowski zu lange am Trikot und sieht hierfür eine Zeitstrafe.

11. Minute: Wieder pariert Bitter den Wurf aus dem Rückraum! Lobedank kreutzt im Rückraum und kann im Fallen abschließen. Mit etwas Glück landet der Ball im Netz. 4:2

10. Minute: Lobedank legt ab auf Orlowski und der versenkt zum 3:2. Hinten pariert Bitter. Aber Bobby Schagen kann seine Chance von rechtsaußen nicht verwerten - Krechel hält.

9. Minute: Steffen Coßbau gleicht aus von linksaußen. 2:2

8. Minute: Schweikardt legt auf zum Kempa! Orlowski versenkt zum 2:1!

7. Minute: Orlowski trifft nur den Pfosten. Den Kontertreffer verhindert Bitter mit einer starken Parade!

6. Minute: Stefan Lex aus dem Stand zum Ausgleich.

5. Minute: Celebi versucht es mit einem Aufsetzer, dieser geht jedoch über den Kasten.

4. Minute: Billek scheitert von rechtsaußen an Bitter!

3. Minute: Krechel mit der nächsten Parade gegen Celebi. Im Gegenzug scheitern die Coburger an Bitter. Orlowski mit dem schnellen Angriff zum 1:0.

2. Minute: Celebi kommt von links frei durch, Krechel pariert. Bitter tut es ihm auf der anderen Seite gleich.

1. Minute: Der TVB beginnt mit dem ersten Angriff des Spiels.

Los geht´s Beide Teams stehen auf der Platte bereit. Für die WILD BOYS gilt es heute unbedingt zu gewinnen, um einen großen Schritt zum Klassenerhalt machen zu können.

#TVBHSC Herzlich willkommen zum letzten Heimspiel des TVB 1898 Stuttgart der laufenden Saison. Ab 19 Uhr treten die WILD BOYS gegen den schon abgestiegenen HSC 2000 Coburg in der Porsche-Arena an. Wir berichten live vom Spiel per Ticker.