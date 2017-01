Handball Bundesliga-Sponsor zeigt WM live im Internet

Die Deutsche Kreditbank (DKB), Hauptsponsor der Handball-Bundesliga und des Deutschen Handballbunds (DHB), zeigt bei der WM alle Spiele der deutschen Mannschaft. Das berichtete zunächst die BILD am Donnerstag. Die DKB hat mittlerweile bekannt gegeben, dass die Spiele unter handball.dkb.de übertragen werden. Außerdem werden auf dieser Seite weitere ausgewählte Partien gezeigt.

Rechte-Verhandlungen mit mehreren TV-Sendern waren zuvor gescheitert. Am Morgen hatte es noch nach einem "Blackout" für die deutschen Zuschauer ausgesehen. "Es gibt keinen neuen Stand. Wir sind da nicht am verhandeln", hatte DHB-Generalsekretär Mark Schober gesagt. Am Tag zuvor hatte DHB-Vizepräsident Bob Hanning noch betont: "Wir müssen jetzt halt versuchen, irgendwie eigenständig etwas auf die Beine zu stellen." Er hatte zudem erklärt, dass er auf das Verhandlungsgeschick von Präsident Andreas Michelmann setze.

Wie eine Lösung aussehen könnte, ließen Schober, Hannig und Michelmann völlig offen. Ausgeschlossen hatte der DHB nur, selber aktiv zu werden und möglicherweise über die verbandseigene Internetseite bewegte Bilder zu streamen.