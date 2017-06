Haslach Anklage nach tödlichem Streit auf Bauernhof im Schwarzwald

Die Frau war Ende Februar in ihrem Bauernhof in Haslach nach einem Streit getötet worden. Den Angaben zufolge wurde sie getreten und geschlagen, sie starb noch am Tatort. Ihr Lebensgefährte flüchtete, wurde aber wenig später in der Innenstadt des Schwarzwaldortes festgenommen. Das Landgericht Offenburg muss nun entscheiden, ob es die Anklage zulässt und es zum Prozess kommt.