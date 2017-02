Heidelberg Heidelbergs Oberbürgermeister: "Schockierend und tragisch"

Heidelberg.

Nach der tödlichen Autofahrt eines Mannes in eine Fußgängergruppe in Heidelberg hat Oberbürgermeister Eckart Würzner (parteilos) seine Bestürzung geäußert. "Die Amokfahrt am Bismarckplatz am Samstagnachmittag ist für uns alle in Heidelberg schockierend und tragisch", teilte er am Sonntag mit. Er sprach den Angehörigen des Todesopfers sein aufrichtiges Beileid aus und dankte gleichzeitig den Augenzeugen der Tat, aufgrund deren mutigen Eingreifens der Verdächtige gefasst werden konnte. Auch die Polizei habe hervorragend reagiert.