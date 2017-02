Heilbronn 40-Jähriger mit 3,6 Promille angetroffen

Heilbronn.

Die Nacht von Samstag (04.02.2017) auf Sonntag (05.02.2017) verbrachte ein 40- jähriger Mann mit einem Atemalkoholwert von 3,6 Promille in der Ausnüchterungszelle. Beamte des Bundespolizeireviers Heilbronn nahmen den Mann am Samstagabend gegen 19:20 Uhr in Gewahrsam.