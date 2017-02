Heilbronn 48-Jähriger schlägt auf Frau ein - Passanten zeigen Zivilcourage

Heilbronn.

Ein 48-Jähriger schlug massiv auf eine Frau ein, weil er ihr Telefongespräch wohl als zu laut empfand. Am letzten Freitag (17.2.) gegen 14.15 Uhr, schlug ein Mann im Heilbronner Hauptbahnhof so massiv auf eine Frau ein, dass sie im Krankenhaus behandelt werden musste. Ein wohl zu lautes Telefonat der 42-Jährigen versetzte den Mann derart in Rage, dass er mehrfach mit den Fäusten auf ihren Kopf einschlug. Im weiteren Verlauf drückte er sie gegen eine Wand und schlug weiter auf sie ein.