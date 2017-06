Heilbronn.

In Heilbronn ist ein 38 Jahre alter Mann nach einem Streit mit einem 29-Jährigen durch eine Schreckschusswaffe lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten sich die beiden Männer am vergangenen Samstag vor einem Lokal in die Haare bekommen. Der 29-Jährige schoss schließlich mit der Waffe, aus der ein Gasstrahl mit hohem Druck kommt. Ein solcher Schuss nahe am Hals oder wichtigen Organen könne schnell lebensbedrohlich werden, sagte ein Polizeisprecher, ohne weitere Details zu dem Fall zu nennen. Der 38-Jährige sei nach einer Operation inzwischen aber außer Lebensgefahr. Der Schütze befindet sich wieder auf freiem Fuß.