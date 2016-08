Heilbronn Sechs Bombendrohungen: Kiliansplatz und Bahnhof gesperrt

Heilbronn.

In Heilbronn hat ein Unbekannter am Montagabend mehrmals bei der Polizei angerufen und damit gedroht, Bomben hochgehen zu lassen. Der Bahnhof und der Kiliansplatz wurden gesperrt.



Sechs Bombendrohungen haben die Polizei in Heilbronn am Montagabend in Aufruhr versetzt. "Da wollte uns einer offensichtlich ordentlich ärgern", sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Ein Unbekannter hatte zunächst gegen 18.00 Uhr dreimal kurz hintereinander den Notruf gewählt und damit gedroht, am Kiliansplatz in Heilbronn eine Bombe detonieren zu lassen. Die Polizei evakuierte daraufhin den Platz, auf dem am Montagabend eine Kundgebung des Kurdischen Vereins Heilbronn wegen der türkischen Militäroffensive in Syrien stattfand. Rund 50 Demonstranten mussten den Platz räumen und die Kundgebung abbrechen. Eine Bombe wurde aber nicht gefunden. 30 Polizisten waren im Einsatz.