Heilbronn Streit unter Bekannten endet tödlich

Wie das Polizeipräsidium Heilbronn und die Staatsanwaltschaft Mosbach am Montag mitteilten, kam es offenbar in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus zu einem Streit zwischen dem 21-jährigen Opfer, einem 20-jährigen Tatverdächtigen und dem 27-jährigen Wohnungsinhaber. Der Grund des Streites sowie der Tatablauf sind derzeit noch unklar. Der 20-jährige Tatverdächtige verständigte am Samstag gegen zwei Uhr morgens die Polizei und gab an, jemanden umgebracht zu haben.

Der Tatort wurde dann umgehend von mehreren Polizeistreifen aufgesucht. Tatsächlich fanden die Beamten das Opfer in der Wohnung leblos vor. Der ebenfalls verständigte Notarzt konnte nur noch den Tod des aus Mosbach stammenden Mannes feststellen. Er wurde vermutlich erdrosselt. Die beiden Verdächtigen konnten in einem angrenzenden Industriegebiet widerstandslos festgenommen werden.

Spezialisten der Kriminalpolizei haben ihre Arbeit aufgenommen und versuchen nun Hintergründe und Ablauf der Tat zu klären. Die beiden Festgenommenen wurden am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt, welcher die durch die Staatsanwaltschaft Mosbach beantragten Haftbefehle wegen Totschlags bzw. Beihilfe hierzu in Vollzug setzte.