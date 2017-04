Herrenberg Polizei untersucht Tod eines 25-Jährigen

Herrenberg. Zur Todesursache eines 25 Jahre alten Mannes in Herrenberg (Kreis Böblingen) soll eine Obduktion Klarheit bringen. "Wir wissen schlicht noch nichts, das wir bekanntgeben können", sagte Staatsanwalt Jan Holzner am Samstag in Stuttgart auf Anfrage. Holzner wollte nicht bestätigen, dass es sich um eine Gewalttat gehandelt haben könnte. Laut der "Stuttgarter Zeitung" soll der 25-Jährige gemeinsam mit einem Freund als Gast in einer Shisha-Bar gewesen sein. Als die beiden Männer gegen 1.30 Uhr zu ihrem auf einem Parkplatz geparkten Auto gingen, soll sie dort ein unbekannter Mann überfallen haben.