Herrenberg Tod eines 25-Jährigen beschäftigt Polizei

Herrenberg. Der Tod eines 25-Jährigen in Herrenberg (Kreis Böblingen) beschäftigt die Polizei. Der junge Mann soll nach Zeitungsberichten in der Nacht zum Donnerstag nach dem Besuch einer Shisha-Bar von einem Unbekannten auf einem Parkplatz attackiert worden sein. Im Krankenhaus sei er an seinen Verletzungen gestorben. Den Berichten zufolge soll er mit einem Freund unterwegs gewesen sein. Die Polizei bestätigte am Freitag lediglich den Tod des jungen Mannes. Eigens berichten wollte sie über den Fall aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht.