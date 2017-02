Hessen Durchsuchungen wegen Terrorverdachts in ganz Hessen

Mehrere Objekte werden in Hessen wegen Terrorverdachts durchsucht. Foto: dpa/Archiv Foto: dpa

Frankfurt/Main. Die Polizei hat am frühen Morgen mehrere Objekte in ganz Hessen wegen Terrorverdachts durchsucht. Insgesamt 54 Objekte seien betroffen gewesen, teilte die Oberstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main mit.