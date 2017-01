Hessen Ex-SPD-Abgeordneter als Schlichter

Frankfurt/Main.

Im Tarifstreit bei den hessischen Busfahrern hat die Gewerkschaft Verdi am Samstag den ehemaligen SPD-Landtagsabgeordneten Rudolf Hausmann aus Baden-Württemberg als Schlichter benannt. Der 62-jährige Tarifexperte hatte laut Verdi lange bei der Gewerkschaft ÖTV gearbeitet, bevor er hauptberuflich in die Politik wechselte. Nach seiner Abgeordnetentätigkeit leitete er mehrere Jahre den Fachbereich Verkehr bei Verdi in Baden-Württemberg.