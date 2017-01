Hohenlohekreis Weggefährten verabschieden sich von Roman Herzog

Drei Trauerkränze stehen in der Klosterkirche in Schöntal. Foto: Jan-Philipp Strobel Foto: dpa

Mit einer Trauerfeier in Schöntal (Hohenlohekreis) haben Familienmitglieder und Freunde Abschied vom früheren Bundespräsidenten Roman Herzog genommen. Baden-Württembergs Vize-Regierungschef Thomas Strobl (CDU) sagte am Freitag in seiner Trauerrede in der Klosterkirche, Herzog sei ein großer Deutscher und eine der bedeutendsten Personen des öffentlichen Lebens der Nachkriegsgeschichte gewesen. "Er geht als ganz großer Staatsmann in die Geschichte unseres Landes ein." Herzog habe die Gabe besessen, die Menschen und ihre Anliegen ernst zu nehmen, ohne sich selbst zu wichtig zu nehmen. "Seinen weisen und klugen Rat und seine freundschaftliche Begleitung werden wir schmerzlich vermissen."