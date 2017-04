Hoßkirch Tote Frau in Auto: Ehemann soll Unfall inszeniert haben

Hoßkirch.

Nach dem Fund einer toten 30-Jährigen in einem Auto bei Hoßkirch (Kreis Ravensburg) Ende Februar ist ihr Ehemann in Untersuchungshaft gekommen. "Wir gehen nach den aktuellen Ermittlungen davon aus, dass der 34-Jährige seine Frau bereits in der gemeinsamen Wohnung umbrachte", sagte der Staatsanwalt Karl-Josef Diehl am Dienstag. Er habe danach einen Autounfall inszeniert, um die Tat zu vertuschen. Eine Obduktion der 30-Jährigen hatte ergeben, dass die Frau gewürgt worden war und vermutlich erstickte.