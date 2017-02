Ilshofen 18-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückt

Ilshofen.

Ein 18-jähriger Motorradfahrer verstarb nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw noch an der Unfallstelle. Am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr wollte ein 23-jähriger Mercedes-Lenker aus Richtung Oberaspach kommend an der Einmündung zur Landesstraße nach links in Richtung Wolpertshausen einbiegen. Hierbei übersah er den auf der Landesstraße in Richtung Ilshofen fahrendenden Motorradfahrer. Bei dem Zusammenstoß wurde der 18-jährige Suzuki-Fahrer lebensgefährlich verletzt. Er verstarb noch an der Unfallstelle.