Ilshofen Motorradfahrer übersieht Stauende

Ilshofen.

Am Montag um 16:00 Uhr befuhr ein 23-jähriger Suzukifahrer die Haller Straße (L2218) von Ilshofen kommend in Richtung Crailsheim. 200 Meter vor der Großallmerspanner Kreuzung übersah er einen Rückstau, der sich auf Grund eines vorhergehenden Unfalls gebildet hatte und fuhr auf einen am Stauende stehenden Toyota auf.