Indien Mindestens 27 Tote bei Zugunglück in Südindien

Rettungskräfte arbeiten in Kuneru an den entgleisten Eisenbahnwagen. Foto: KK Productions Foto: dpa

Neu Delhi - Bei einem Zugunglück in Südindien sind mindestens 27 Menschen ums Leben gekommen und 50 verletzt worden. Sieben Waggons und die Lok des Hirakand-Expresses entgleisten am späten Samstagabend in der Nähe des Bahnhofs Kuneru im Staat Andhra Pradesh.