Indoorspielplätze rund um Stuttgart Spiel, Spaß und Action unter einem Dach

Auf über 10.000 Quadratmetern können Kinder und Erwachsene im Sensapolis in Sindelfingen auf Entdeckungsreise gehen. Das 2008 eröffnete überdachte Gelände im Kreis Böblingen nennt sich Indoor-Erlebnispark und bietet in der Tat ein bisschen mehr als "nur ein Spielplatz". Foto: Sensapolis/Sonja Bell

Stuttgart - Neblig-kühle Herbsttage, die Sonne versteckt sich hinter Wolken und Regenschauer ziehen übers Land: Nicht immer sind die Voraussetzungen im Herbst ideal, um in Stuttgart und der Region den Tag mit den Kindern draußen zu verbringen. Nach ein, zwei Stunden sind selbst die härtesten Kids durchgeweicht und die Eltern schlottern.

Doch auch die unwirtlichsten Wetterverhältnisse dämpfen den Bewegungsdrang des Nachwuchses merklich - und die heimische Stimmung sinkt schnell. Bei diesem Dilemma kann der Besuch eines Indoorspielplatzes Abhilfe schaffen. Hier können die lieben Kleinen mit anderen Kindern nach Lust und Laune toben, spielen und herumrennen und die Erziehungsberechtigten sitzen im Trockenen - bei einer Tasse Kaffee oder einem Apfelsaftschorle.

Essen mitbringen im Indoorspielplatz nicht erlaubt

Was man beachten sollte: Da alle Indoorspielplätze auch eine eigene Gastronomie haben, ist es Eltern und Kindern nicht erlaubt, die Verpflegung selbst mitzubringen - vom Schoppen und der Trinkflasche für die Kleinsten einmal abgesehen. Allzu lärmempfindlich sollte man als Erwachsener sicher auch nicht sein. Und für alle Hallen gilt: Rutschfeste Socken nicht vergessen!

Fast alle Indoorspielplätze und Funparks bieten auch die Möglichkeit, den Kindergeburtstag dort zu feiern. Nähere Informationen gibt es auf den Homepages des jeweiligen Indoorspielplatz-Betreibers.

Indoorspielplätze in der Region

Sie suchen einen "wetterfesten" Hallenspielplatz in Ihrer Nähe? Wir haben in unserer Bildergalerie einige der großen Indoorspielplätze in der Region Stuttgart für Sie zusammengestellt.

Indoor-Erlebnispark Sensapolis (Sindelfingen)

Indoorspielplatz Jumpinn Freiberg (Freiberg am Neckar)

Indoorspielplatz Croco Island (Großbottwar)

Kinderreich im Kikolino Abenteuerland (Ludwigsburg)

Funpark Köngen (Köngen)

Indoorspielplatz KikiMondo (Kirchheim unter Teck)

Hallenspielplatz Funpark Waldrems (Waldrems)

Dschungel-Hallenspielplatz TobiDu (Fellbach)

Fuxini-Indoorspielplatz (Mühlacker)

Funpark Kibungu (Wiernsheim)

Für Angebote, Öffnungszeiten und Eintrittspreise wird keine Gewähr übernommen. Alle Angaben stammen von den Veranstaltern (Stand Oktober 2016).