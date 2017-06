Iran Schießerei in iranischem Parlament und Chomeini Mausoleum

Großbritannien Mays sicherer Wahlsieg gerät zunehmend in Bedrängnis

Am letzten Tag vor der britischen Parlamentswahl ist Premierministerin Theresa May wegen neuer Äußerungen zur Terrorabwehr stark in Bedrängnis geraten. Sie hatte am Vortag angekündigt, notfalls Menschenrechte einzuschränken, um Terrorverdächtige länger festzuhalten oder schneller abzuschieben.