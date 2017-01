Rom - Vier Tage nach dem Lawinenunglück in Italien haben die Helfer in dem zerstörten Berghotel Rigopiano ein weiteres Todesopfer gefunden. Das teilte die italienische Feuerwehr via Twitter mit. Damit erhöhte sich die Zahl der Toten auf sechs. 23 Menschen werden noch immer vermisst. Neun Menschen konnten bislang lebend aus Trümmern und Schnee gerettet werden. Eine gewaltige Lawine hatte am Mittwoch das Vier-Sterne-Hotel nach einer Erdbebenserie verschüttet und Teile mitgerissen.