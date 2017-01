Italien 20 Menschen in verschüttetem Hotel eingeschlossen

Rom - Nach der schweren Erdbebenserie in Mittelitalien versuchen Rettungskräfte, in ein von einer Lawine verschüttetes Hotel in den Abruzzen vorzudringen. Wie die Nachrichtenagentur Ansa am Morgen berichtete, werden in dem Gebäude, das vermutlich auch beschädigt wurde, um die 20 Menschen vermutet.