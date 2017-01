Jahresrückblick 2016 August

Waiblingen. Lassen Sie in unserem Video-Jahresrückblick den Monat August Revue passieren. Was sonst noch auf der Welt passiert ist, lesen Sie hier:

05.08. Im brasilianischen Rio de Janeiro werden die XXXI. Olympischen Sommerspiele eröffnet. Über 11 000 Athleten aus 207 Ländern sind vertreten. Die USA stellen mit mehr als 550 Sportlern die größte Mannschaft, für Deutschland treten 423 an. Für Russland starten 274 Athleten.



08.08. Eine Computerpanne legt die US-Fluggesellschaft Delta Airlines zwei Tage lahm. 2100 Flüge fallen aus, Passagiere in aller Welt sind betroffen.



13.08. Bei einer Kontrolle in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin erschießt ein schwarzer Polizist einen schwarzen 23-Jährigen. Der Mann war bewaffnet und wegen mehrerer Delikte polizeibekannt. Es kommt zu tagelangen Unruhen in der Stadt.



14.08. In der Dieselaffäre hat das Kraftfahrtbundesamt Vorschläge des VW-Konzerns akzeptiert. Somit können 460 000 Autos nachgebessert werden. Es handelt sich um Wagen mit 1,2-Liter-Motor wie etwa Volkswagen Polo oder Seat Ibiza.



15.08. Lukas Podolski beendet seine Karriere in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach zwölf Jahren und 129 Spielen. Podolski ist bei Galatasaray Istanbul unter Vertrag.



21.08. Die Olympischen Sommerspiele in Rio de Janeiro enden. Deutschland hat 42 Medaillen gewonnen, darunter 17 Mal Gold, und wird in der Länderwertung Fünfter. Die USA verbuchen 46 Siege und führen mit 121 Medaillen. Mit fünf Goldmedaillen war der US-Schwimmer Michael Phelps der erfolgreichste Teilnehmer.

22.08. Das Amtsgericht Berlin verurteilt das Model Gina-Lisa Lohfink wegen unbewiesener Vorwürfe ihrer Vergewaltigung zu einer Geldstrafe. Der Fall hatte auch unter Politikern eine Debatte zur Verschärfung des Strafrechts entfacht.



24.08. Ein heftiges Erdbeben der Stärke 6,2 legt den Norden der italienischen Provinz Rieti in Trümmer. 298 Menschen sterben, mehr als 3000 sind obdachlos. Der Ort Amatrice ist besonders hart betroffen.



26.08. Das Oberste Verwaltungsgericht Frankreichs hebt das am 5. August in Villeneuve-Loubet bei Nizza erlassene Burkini-Verbot auf. Das Urteil gilt auch für andere Kommunen.

28.08. In einem ZDF-Interview erklärt SPD-Chef und Vizekanzler Sigmar Gabriel die Verhandlungen über das Freihandelsabkommen TTIP für «de facto gescheitert». Europa dürfe sich den Forderungen der USA «nicht unterwerfen».



30.08. Der Propagandachef der Terrormiliz Islamischer Staat, Abu Mohammed al-Adnani, kommt bei einem Luftangriff in Nordsyrien ums Leben. Sowohl die USA als auch Russland reklamieren die Tötung für sich.